شاهد فى دقيقة.. خريطة توزيع الناخبين والقضاة على لجان انتخابات الرئاسة 2018







كتب إبراهيم قاسم

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، كما وزعت القضاة على اللجان العامة والفرعية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وجاء عدد اللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، بإجمالى عدد الناخبين فى كل محافظة، وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والموظفين الإداريين كالتالى:

-عدد اللجان العامة 367 لجنة.

-عدد اللجان الفرعية 13 ألفاً و706 لجان.

-إجمالى الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخباً.

-عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية 18 ألف قاضٍ تقريباً.

- عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية يبلغ 110 آلاف موظف.

-عدد المنظمات المحلية المتابعة للعملية الانتخابية 53 منظمة.

-عدد المنظمات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية 9 منظمات.

-عدد المراسلين الأجانب 680 مراسلاً ( (540مقيما بالإضافة إلى 140 زائرا.