شاهد.. طفل كفيف عمره ثمانى سنوات يحفظ القرآن كاملا.. ومثله الأعلى الشعرواى

شاهد.. طفل كفيف عمره ثمانى سنوات يحفظ القرآن كاملا.. ومثله الأعلى الشعرواىالسبت، 24 مارس 2018 03:15 م
الطفل محمد سلامة محمد من محافظة البحيرة
كتب لؤى على
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يشارك الطفل محمد سلامة محمد، من محافظة البحيرة، بالمسابقة العالمية الخامسة والعشرين، التى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يلقبه المشاركون بالطفل المعجزة، نظرا لأن عمره ثمانى سنوات وغير مبصر.
وتحدث محمد، لـ"اليوم السابع"، قائلًا إنه يدرس بالأزهر الشريف وعمره ثمانى سنوات ومثله الأعلى الشيخ محمد متولى الشعرواى فى التفسير، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى الإذاعة، والدكتور أحمد عمر هاشم فى الحديث.
ومن جانبه، قال محمد السيد موسى، محفظ القرآن والمشرف على الطفل، إن الطفل محمد سلامة يحفظ القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم ويحفظ القرآن برقم الأية والصفحة وبدايتها بالإضافة إلى حفظ المتون التحفة والشاطبية.
وكشف موسى، عن أنه بدء الحفظ فى سن أربع سنوات وختم القرآن وعنده ست سنوات وشهرين.
يذكر أن من أهداف تلك المسابقة اكتشاف المواهب القرآنية من الشباب ،وتحظى المسابقة بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسين دولة، يشارك منها ستة وستون متسابقا وعشرة محكمين دوليين ، وتتجاوز جوائز المسابقة المليون جنيه، ويقام على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية.
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عدد الردود 0
بواسطة:
د. غالى
تحيا مصر
حمدا لله على نعمة الإسلام ثم على أن خلقنى مصريا .. تحيا مصر بأفذاذها بعباقرتها بأصحاب القدرات الفائقة من أهلها مثل الشيخ الصغير الجليل الملقب / محمد سلامة محمد الذى يجب أن تفخر مصر بمثله ..يجب أن يكتب إسمه بحروف من نور .. تحيا مصر بمن أنجبت ومن ربت ومن علمت .. تحيا مصر بالقرآن وأهله وحفظته .. تحية منى صادقة مخلصة إلى مستقبل مصر به وبأمثاله فى كل المجالات ..