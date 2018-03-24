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س وج.. كل ما تريد معرفته عن حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 04:44 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية موقع الحادث





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، السبت، حادث تفجير بشارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى بواسطة عبوة ناسفة أسفل سيارة، كانت تستهدف موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية أثناء مروره بالشارع.

س: أين يقع مكان الحادث؟

يقع بمنطقة رشدى بالإسكندرية بشارع المعسكر الرومانى

س: ماذا استهدف التفجير؟

استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر

س: ماهو عدد المصابين فى الحادث ؟

أسفر الحادث عن 5 مصابين منهم حالة فى حالة خطرة بالعناية المركزة

س: ماذا عن حالة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ؟

لم يصيبه أى مكروه فى الحادث ويتابع الحادث منذ اللحظات الأولى وقام بالأطمئنان على المصابين بنفسه

س: هل يوجد وفيات فى الحادث ؟

الحادث أسفر عن حالتين وفاة من الشرطة المجند عبدالله محمد متأثراً بإصابته داخل العناية المركزة ومساعد شرطة على جلال أحمد شبانة 45 سنة .

 


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