سمير صبرى: أمانى الخياط وكلتنى لإقامة جنحة سب وقذف ضد أيمن نور

كتب حازم عادل

قال الدكتور سمير صبرى المحامى، والمستشار القانونى للإعلامية أمانى الخياط، أنه أقام جنحة مباشرة ضد الهارب أيمن نور لارتكابه فى حق موكلته الإعلامية أمانى الخياط، جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب، وتم تحديد جلسة 30 أبريل المقبل لنظر الدعوى.

وكان أيمن نور أقام جنحة ضد الإعلامية أمانى الخياط أمام محكمة جنح 6 أكتوبر قيدت برقم 615 لسنة 2018 متهما إياها بأنها سبته وقذفته فى أحد البرامج التليفزيونية والتى قضى فيها بجلسة 3/3/2018 ببراءة الإعلامية أمانى الخياط مما نسب إليها.