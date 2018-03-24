سلطات المطار تضبط 55 هارباً من تنفيذ أحكام خلال 24 ساعة

مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولى من ضبط 55 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، خلال حملة أمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية، من المترددين على صالات السفر والوصول وقرية البضائع.
وقالت مصادر أمنية، إنه خلال أعمال التحريات التى تقوم بها إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الجوى تمكن أفراد المباحث من ضبط 55 شخصا من المشتبه بهم والصادر ضدهم أحكامًا قضائية مختلفة، وذلك أثناء ترددهم على مطار القاهرة. وأضافت المصادر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم وحجزهم لحين تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
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