سلاح الجو الأمريكى يشن غارات استهدفت قيادات إرهابية بمدينة أوبارى الليبية







كتب أحمد جمعة

نفذ سلاح الجو الأمريكى غارات جوية، ظهر اليوم السبت، استهدفت قيادات إرهابية تتواجد فى مدينة أوبارى جنوب البلاد.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس الرئاسى الليبى، محمد السلاك، إن ذلك جاء بتنسيق مشترك بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الغارات استهدفت قيادات إرهابية أثناء اجتماعهم بأحد المنازل بمنطقة أوبارى، ما أسفر عن مقتل اثنين من قياداتهم.

وأكد السلاك أن العملية تأتى فى إطار التعاون الاستراتيجى بين ليبيا والولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب.