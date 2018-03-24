video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سلاح الجو الأمريكى يشن غارات استهدفت قيادات إرهابية بمدينة أوبارى الليبية

السبت، 24 مارس 2018 08:26 م
سلاح الجو الأمريكى يشن غارات استهدفت قيادات إرهابية بمدينة أوبارى الليبية غارة جوية-صورة ارشيفية





كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

نفذ سلاح الجو الأمريكى غارات جوية، ظهر اليوم السبت، استهدفت قيادات إرهابية تتواجد فى مدينة أوبارى جنوب البلاد.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس الرئاسى الليبى، محمد السلاك، إن ذلك جاء بتنسيق مشترك بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الغارات استهدفت قيادات إرهابية أثناء اجتماعهم بأحد المنازل بمنطقة أوبارى، ما أسفر عن مقتل اثنين من قياداتهم.

وأكد السلاك أن العملية تأتى فى إطار التعاون الاستراتيجى بين ليبيا والولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة أمريكا فى ليبيا تشيد باجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

مفتى الجماعات الإرهابية فى ليبيا يدعو إلى الاقتتال الداخلى.. أهالى طرابلس يرفضون دعوات رجل قطر للحرب الأهلية .. "الصادق الغريانى" يمارس هواية التحريض على العنف بدعم جماعة الإخوان.. والمبعوث الأممى يلتزم الصمت

مرشح لرئاسة ليبيا يشيد بدور مصر فى توحيد الجيش الليبى على أسس احترافية

العسكريون الليبيون يتفقون على ضرورة ابتعاد الجيش عن الاستقطابات السياسية.. ويؤكدون: مسار توحيد المؤسسة بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسى للأمام.. ومصادر تحذر من شائعات "إخوان ليبيا" لترسيخ الانقسام

ليبيا

اخبار ليبيا

محمد السلاك

اخر اخبار ليبيا

سلاح الجو الامريكى




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة