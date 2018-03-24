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سكينة فؤاد: المصريات سيقفن جنودا أمام اللجان لقهر الإرهاب الأسود

السبت، 24 مارس 2018 02:06 م
سكينة فؤاد: المصريات سيقفن جنودا أمام اللجان لقهر الإرهاب الأسود تفجير الاسكندرية





كتب تامر إسماعيل صالح
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قالت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية الأسبق إن محاولات الإرهاب لتخويف نساء مصر من المشاركة فى الانتخابات لن تفلح، وإن المصريات سيقفن جنودا فى الصفوف الأولى يوم التصويت أمام اللجان ليقهرن الإرهاب الأسود ويدافعن بعزيمتهن عن مستقبل أبناء مصر.

 

وأضافت الكاتبة الصحفية فى تصريحات لليوم السابع تعليقا على المحاولة الفاشلة لاغتيال مدير أن الاسكندرية اليوم، أنها توقعت من جماعات الظلام مثل هذه الأفعال الخسيسة، متابعة: "الإرهابيون لا يعرفون أن النساء فى مصر أبناء لحظات الخطر ويظهر معدنهن فى لحظات الحسم، ومن لا يعرف عليه أن يقرأ دور المرأة المصرية أثناء العدوان الثلاثى وأثناء حرب اكتوبر".

 

ووجهت سكينة فؤاد رسالة للمرأة المصرية قائلة: "كل امرأة فى مصر تعلم جيدا أن هذه المحاولات تستهدفها بالتحديد لتخويفها من المشاركة، لكن مستقبل ابنائهم واستقرار وطنهم ينتظر منهم المواجهة والاصطفاف والتحدى، وهو معهود فى كل سيدة مصرية منذ فجر التاريخ".

 

كانت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات انفجرت صباح اليوم السبت على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، وأسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين.

 


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