سكرتير الإسماعيلية يستعرض إجراءات تسليم أراضى ومنازل لـ42 منتفع بقرية الأمل







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس مجلس أمناء مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين بالقنطرة شرق، على ضرورة سرعة الإنتهاء من إستكمال الإجراءات التنفيذية لتسليم باقى المنتفعين بالمشروع من الفائزين بالقرعة العلنية للإحتياطى والبالغ عددهم 42 حالة.

وذلك لسرعة تسليمهم قطع الأراضى والمنازل الريفية المخصصة لهم بالمشروع أسوة بما تم مع الـ 358 منتفع الآخرين السابق تسليمهم .

جاء ذلك خلال رئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لجلسة إجتماع مجلس أمناء مشروع قرية الأمل، والتى عقدها بحضور متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمهندس محمد صلاح ممثلا عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية وباقى أعضاء مجلس أمناء القرية.

وخلال الاجتماع تم إستعراض ومناقشة أبرز وأهم الموضوعات المتعلقة بالمشروع والمعوقات والمشكلات، واستعراض المقترحات والحلول اللازمة لها .

أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، على بذل أقصى جهد لتذليل أية معوقات والإسراع فى إيجاد حلولا جذرية لإنهاء أى مشكلات متعلقة بمياه الرى والكهرباء.