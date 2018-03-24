سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية .

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط "محمد.ال.ال" 25 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته 140 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"سمير.م.م" 29 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، و"حسين.ال.ا" 34 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته 64 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"أحمد.م.س" 28 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.