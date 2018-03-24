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سقوط مستريحة الأميرية بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين

السبت، 24 مارس 2018 01:12 م
سقوط مستريحة الأميرية بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين المتهمة عقب القبض عليها





كتب إبراهيم أحمد – أحمد إسماعيل
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القى رجال مباحث قسم شرطة الأميرية القبض على ربة منزل ، عقب استيلائها على مبالغ مالية من المواطنين بغرض تشغليها، وعدم التزامها بتسديد الأرباح ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .

 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تعدد البلاغات الواردة لقسم شرطة الأميرية،والمحرر بشأنها محضر ضد  فاتن  نعمان سن 43 ربة منزل ومقيمة 13 حارة جاد محجوب من شارع نخلة عزبة القصاصين ـ دائرة القسم  " دون السوابق "، لقيامها بالنصب علي المواطنين ،والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل ربح شهري 10%  وعدم التزامها بتسديد ،الأرباح وتهربها من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفها للمجني عليهم .

 

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها بلغت3.755.000 مليون جنية، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها  ،وبمواجهتها بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغين أيدتها واعترفت بتحصلها منهم علي مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية 10%  إلا أنها عجزت عن تحقيق الأرباح المشار إليها أو رد أصل المبالغ.

 

واعترفت بارتكاب وقائع  الاستيلاء على مبلغ مالي مليون و 750 ألف جنية من "إيمان ط إ" 49 سنة، ربة منزل، والاستيلاء على مبلغ مالي مليون و5 الاف جنية من "فاطمة م س" 43 سنة، ممرضة، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنية من "مرعى م م" 64 سنة، بالمعاش، والاستيلاء على مبلغ مالي 350 ألف جنية من "إيمان م ع" 44 سنة، ربة منزل،  والاستيلاء على مبلغ مالي 150 ألف جنية من "أحمد س م" 45 سنة، عامل، والاستيلاء على مبلغ مالي 150 ألف جنية من "مصطفى س أ" 43 سنة، فنى هندسى، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالنصب ،تحرر عن ذلك  ملحقا لمحضر الأصلي   وتولت النيابة  التحقيق .


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