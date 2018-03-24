سقوط عاطل وراء سرقة سيارة طبيبة ومساومتها مقابل 40 ألف بمصر الجديدة







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل وراء سرقة سيارة طبيبة عقب استلام السيارة من السايس بقصد ركنها، إلا انه غافل السايس واستولى على السيارة، وطالب الطبيبة بدفع مبلغ 40 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، فتم ضبطه وإعادة السيارة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من "هند إ م" 32 سنة، طبيبة، ومقيمة مدينتى، بأنها حال وصولها إلي محل عملها بمستشقي دائرة القسم، قامت بتسليم مفتاح السيارة خاصتها رقم أ ر ج 5198 ماركة كيا ريو، لـ"قرني ر ع" 62 سنة، سايس بالمنطقة، وأثناء ذلك أستعان الأخير بأحد الأشخاص مجهول لديه لركن السيارة إلا أنه قام بمغافلته وأستولي علي السيارة وفر هارباً.

وأشارت أنه وفي وقت لاحق ورد إليها إتصال هاتفي من هاتف " محدد " ساومها خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي 40 ألف جنيه، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول "فتحي ع ع" 48 سنة، عاطل، والسابق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم 26682 لسنة 2015م القناطر الخيرية / قليوبية " تبديد ".

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية وإستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته السيارة المستولي عليها والهاتف المحمول المستخدم في المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجني عليها تعرفت علي السيارة واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.