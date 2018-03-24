سفير بغداد بالقاهرة: العراق يدشن مرحلة جديدة لإعادة الإعمار بعد هزيمة "داعش"

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أكد سفير العراق بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور حبيب الصدر، ترحيب بلاده بالاستثمارات فى عملية إعادة الإعمار بعد الانتصار الذى حققه العراق على تنظيم داعش الإرهابى.

وفى هذا السياق، رحب السفير العراقى بإسهام الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر الناجحة وخبرة عمالتها لتشغل حيزا فى خارطة إعمار العراق وتنمية الشراكات العراقية المصرية فى المشروعات المختلفة، جاء ذلك فى كلمته أمام افتتاح "المؤتمر العربى الأفريقى فى ظل التنمية المستدامة"، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة والذى ينظمه الاتحاد العربى للمستثمرات بالتعاون مع الجامعة ويركز على عملية إعادة إعمار العراق.

وشدد السفير الصدر، على أن العراق اليوم يدشن مرحلة فارقة وزاخرة بالاستقرار الأمنى والانتعاش الاقتصادى والوئام الاجتماعى ويوفر ثروات وإمكانيات طبيعية وشبابية هائلة ودواعى ملحة لإعادة الإعمار والتأهيل، وأكد الصدر أهمية المؤتمر لتعزيز التعاون العربى الأفريقى للنهوض بالتنمية المستدامة ورسم ملامح واعدة لشراكة عربية أفريقية للأخذ بشعوب المنطقتين للانفتاح والتطوير ومكافحة الإرهاب.

كما أكد الصدر، أهمية مد جسور التعاون والتبادل بين الأمم والحضارات خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية، فضلا عن الثقافية، موضحا فى هذا السياق أن المستثمرين الحقيقيين بمثابة القابضين على أغصان الزيتون فى ظل جهود مواجهة أعتى إرهاب همجى شرس عرفته البشرية، ونوه بأهمية مؤتمر إعادة الإعمار الذى استضافته الكويت مؤخرا وتعهده ب30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه عكس للجميع رغبة المجتمع الدولى فى دعم الجهود النهضوية بالعراق ودعم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى لإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد داعش والتصدى لبرابرة العصر.

وأوضح أن العراق لديه آلاف الفرص الاستثمارية، وتعهد بإزالة العوائق والانتقال لاقتصاد السوق وتأهيل الإنسان العراقى نفسيا وتربويا، ولفت إلى أن ممثلى الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وممثلى البنك المركزى المشاركين فى المؤتمر سيستعرضون خلال أعمال المؤتمر والمعرض المصاحب له الفرص الاستثمارية المتاحة فى العراق والتسهيلات الممنوحة من حكومة الدكتور العبادى للمستثمرين .