سفر وعودة 2384 مصريا وليبيا و 324 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة







مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2384 مصريا وليبيا و 324 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 2035 إلى الجانب الليبي، بينهم 220 مصريا و1815 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 349 بينهم 299 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 50 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 388 ألف و 291 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 72 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 252 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.