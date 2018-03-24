سفارة مصر بالبرازيل تستقبل الوفد المشارك بفعاليات منتدى المياه العالمى الثامن

استقبلت السفارة المصرية فى البرازيل وفد مصر المشارك فى فعاليات منتدى المياه العالمى الثامن برئاسة الدكتور علاء عبد المطلب، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه نيابة عن وزير الموارد المائية والرى، حيث عقد المنتدى تحت شعار "المشاركة فى المياه" بمدينة برازيليا بالبرازيل فى الفترة من 17 – 23 مارس الجارى.

وصرح علاء رشدى سفير مصر لدى البرازيل، بأن رئيس الوفد المصرى القى كلمة فى المنادى أوضح فيها التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه قطاع المياه فى مصر من تدهور نصيب الفرد من المياه، وآثار التغير المناخى نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى توقع انخفاض كمية الأمطار على حوض نهر النيل، مشيرا إلى حتمية التعاون بين دول الأحواض المشتركة على أسس القانون الدولى وعدم حدوث ضرر لأى طرف.

وأضاف السفير بأن رئيس الوفد المصرى أكد ايضا خلال كلمته، على أنه انطلاقا من إيمان مصر بأهمية التعاون والتنمية بدول حوض النيل تبنت مشروع المجرى الملاحى من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، والذى أيدته دول النيباد والاتحاد الإفريقي.

كما تناولت الكلمة تطورات مفاوضات سد النهضة خاصة نتائج الاجتماع الثلاثى لقادة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى يناير 2018.