سفارة بريطانيا تدين تفجير الإسكندرية: نقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

سفارة بريطانيا تدين تفجير الإسكندرية: نقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهابالسبت، 24 مارس 2018 04:27 م
جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة
كتب محمد تهامى زكى
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أدانت السفارة البريطانية لدى القاهرة، الحادث الإرهابى الذى استهدف مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى.
وكتب السفير البريطانى عبر "تويتر": "تدين المملكة المتحدة الانفجار الذى حدث اليوم بالإسكندرية وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر فى الحرب على الإرهاب".
سفارة بريطانيا عبر تويتر
وكانت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات انفجرت صباح اليوم السبت على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية.
وأوضح مسئول مركز الإعلام بوزارة الداخلية، أن الانفجار أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 5 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.
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