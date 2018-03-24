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السبت، 24 مارس 2018 03:20 م
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سعر اليورو اليوم السبت 24-3-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 24 مارس 2018 02:01 م
سعر اليورو اليوم السبت 24-3-2018 واستقرار العملة الأوروبية يورو - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 24-3-2018،  ثانى أيام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلا 21.62 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 

 وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك المركزى الذى ينشر متوسط أسعار كل عملة بالسوق المحلى مقابل الجنيه، جاء سعر اليورو، والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 21.5847 جنيه للشراء

21.7058  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

 21.62 جنيه للشراء

21.86  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.65  جنيه للشراء

21.83   جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.71   جنيه للشراء

21.90  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.65 جنيه للشراء

 21.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.61  جنيه للشراء

21.88  جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

الاتحاد الأوروبى: ترامب "يصوب مسدسا إلى رأسنا" بإعفاء مؤقت من رسوم الاستيراد

 

حث زعماء الاتحاد الأوروبى الولايات المتحدة، على أن تحول إعفاء مؤقتا من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى إعفاء دائم، قائلين إنهم يحتفظون بالحق فى الرد "بطريقة متكافئة" لحماية مصالح الاتحاد.

 

وقال رئيس وزراء بلجيكا إن الإعفاء الذى منحته واشنطن ومدته 40 يوما يجعل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يبدو وكأنه "يصوب مسدسا إلى رأسنا".

 

 

 

 

 

 

 

 


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