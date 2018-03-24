سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-3-2018 واستقرار للعملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الريال السعودى، اليوم السبت 24-3-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على آخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6877 جنيه للشراء

4.7140 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

لجنة المراقبة الوزارية لأوبك تجتمع فى السعودية 20 أبريل المقبل

قال بيان من وزارة الطاقة السعودية، إن اللجنة الوزارية للمراقبة التابعة لأوبك ستجتمع فى مدينة جدة بالسعودية فى العشرين من أبريل المقبل.

واللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة، فى مقدمتهم روسيا، لخفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالى.