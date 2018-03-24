سعر الدولار اليوم السبت 24-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الدولار اليوم السبت 24-3-2018، بالتزامن مع ثانى أيام العطلة الاسبوعية للبنوك، على آخر الاسعار المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، عند سعر 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد كبير من البنوك.

وفيما يلى سعر الدولار بمختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها..



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5814 جنيه للشراء

17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

التجارة: التبادل التجارى مع الهند ارتفع 13.5% خلال 2017 وصادرات مصر 1.2 مليار دولار

انعقدت أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند وترأسها عن الجانب المصرى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج دوفيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة، فى إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التى عقدت بالعاصمة نيودلهى برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين.

وحول العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالى التبادل التجارى بين البلدين حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليار و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها من عام 2016، لافتاً إلى 15.5% مقارنة بعام 2016 فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالى 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.