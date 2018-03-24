سعاد الخولى من داخل قفص الاتهام: "أقسم بالله ما ارتشيت.. أنا بريئة"

كتبت أمنية الموجى- أحمد حسنى

قالت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، والمتهمة بتلقى رشوة، أنها عملت فى الجهات الحكومية من أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى أن عمالقة المحافظين أشادوا بنزاهتى وعملى.

وأضافت من خلف القفص: "أقسم بالله أنا مظلومة ولم أرتشى وعمرى ما كنت فاسدة، مطالبة بضرورة سماع الطرفين، وعدم تصديق طرف واحد، مضيفة "لم أكن فاسدة فى يوم، ولا تصدقوا ما أشيع عنى، وأن الجهات الرقابية والقانونية تحتفظ بالمادة 107 بقانون العقوبات لحماية رجالها.

وجاء ذلك قبل دقائق من محاكمتها و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى، وأودعت قوات الأمن المتهمة قفص الاتهام تمهيدا لبدء محاكمتها.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.