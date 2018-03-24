سامح شكرى يلتقى غدا مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية

سامح شكرى يلتقى غدا مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجيةالسبت، 24 مارس 2018 07:09 م
سامح شكرى وزير الخارجية المصرى
كتب أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى وزيـر الخارجية غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية مع مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، عاد إلى القاهرة اليوم بعد زيارة للهند استغرقت 3 أيام، وترأس وزير الخارجية ونظيرته الهندية سوشما سوارى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، التى ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات.
وأجرى وزير الخارجية مباحثات مع نظيرته الهندية، أكد خلالها حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية واستمرار آليات التشاور بين البلدين، وتنسيق الجهود إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
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