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زحام مرورى بسبب تصادم سيارة شرطة وميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

السبت، 24 مارس 2018 10:32 م
زحام مرورى بسبب تصادم سيارة شرطة وميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى حادث مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان إثر حادث اصطدام سيارة شرطة وميكروباص بالكيلو 48 بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من شارع الإسكندرية الى القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى  بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

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