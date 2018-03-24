زحام مرورى أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شخص

زحام مرورى أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شخصالسبت، 24 مارس 2018 12:24 م
زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمحور 26 يوليو، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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