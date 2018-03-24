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روسيا: أكثر من 700 مدنى غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

السبت، 24 مارس 2018 11:46 ص
روسيا: أكثر من 700 مدنى غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الغوطة الشرقية- أرشيفية





رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 105 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوما قبل شهر لانتزاع السيطرة على المنطقة وإن 700 آخرين خرجوا اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى عمليات إجلاء خلال "الهدنات الإنسانية". كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسى للرئيس السورى بشار الأسد، قد أمر بوقف إطلاق النار لمدة خمس ساعات يوميا وفتح "ممر إنسانى" للسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية.

وعاد نحو 90 بالمئة من الغوطة الشرقية إلى سيطرة القوات الحكومية.

وأفادت الدفاع الروسية،فى تصريح سابق اليوم ، بأن العدد الإجمالى للمسلحين وعائلاتهم الذين تم نقلهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا بلغ نحو 5000 شخص.

وأضافت الوزارة  فى بيان حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية  أن عملية النقل إلى إدلب تمت على متن 59 حافلة ، مضيفا أن الشرطة السورية تحت إشراف الضباط من مركز المصالحة الروسى فى سوريا وممثلى الهلال الأحمر السوري، كانت تضمن أمن وسلامة حركة الحافلات التى تحمل المسلحين وعوائلهم.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح ممر جديد لانسحاب المسلحين من مدينة عربين بالغوطة الشرقية، وذلك نتيجة اتفاقات جرى التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسى مع المعارضة السورية .ادروا الغوطة الشرقية منذ بدء "الهدنات الإنسانية".


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