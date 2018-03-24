رواد فيس بوك يكشفون كيف حرضت الجزيرة علنا على الإرهاب داخل مصر

صورة من تحريض الجزيرة على الارهاب فى مصر







كتب مصطفى عنبر

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور فى إطار (إنفو جراف) يفضح مخططات قناة الجزيرة القطرية على تخريض الإرهاب على العنف فى مصر.

وأوضحت الصور المنشورة على مواقع (تويتر-فيس بوك) تحريض قناة الجزيرة على نشر العنف فى مصر، حيث نشرت القناة القطرية تقريرا يوم الخميس الماضى بعنوان "هل يتجه الأخوان للعنف؟".

و حرض التقرير على السلطات المصرية وروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية. وبعد التقرير بساعات كانت محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بقنبلة والتى باءت بالفشل.



