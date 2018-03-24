video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رواد فيس بوك يكشفون كيف حرضت الجزيرة علنا على الإرهاب داخل مصر

السبت، 24 مارس 2018 07:46 م
رواد فيس بوك يكشفون كيف حرضت الجزيرة علنا على الإرهاب داخل مصر صورة من تحريض الجزيرة على الارهاب فى مصر





كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور فى إطار (إنفو جراف) يفضح مخططات قناة الجزيرة القطرية على تخريض الإرهاب على العنف فى مصر.

 

وأوضحت الصور المنشورة على مواقع (تويتر-فيس بوك) تحريض قناة الجزيرة على نشر العنف فى مصر، حيث نشرت القناة القطرية تقريرا يوم الخميس الماضى بعنوان "هل يتجه الأخوان للعنف؟".

 

و حرض التقرير على السلطات المصرية وروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية. وبعد التقرير بساعات كانت محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بقنبلة والتى باءت بالفشل.

 

صورة من تحريض الجزيرة على الارهاب فى مصر
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليلة.. "نقطة تماس" يعرض شهادة صحفية فرنسية عن الأوضاع فى قطر

قطر تختار المدرب الجديد لـ"باريس سان جيرمان".. صحيفة أسبانية: تميم يفعل المستحيل لبقاء "نيمار" فى نادى تنظيم الحمدين ووقف محاولات عودته للدولى الأسبانى.. وتقارير: الدوحة تعتبر اللاعب البرازيلى "مسألة سيادة"

مؤسس مخابرات قطر: إصدار الدوحة قائمة مكافحة الإرهاب مناورة ساذجة

قطر "المخادعة".. الدوحة تعلن قائمة إرهاب تضم كيانات "وهمية".. مصادر قطرية لـ"اليوم السابع": أغلب المؤسسات المدرجة غير موجودة والأشخاص القطريين مجنسين.. و"عبد الله بن خالد" رأس حربة الإرهاب لم يتم تصنيفه

الجزيرة

الارهاب

قطر

مصر

الاخوان

الاسكندرية




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة