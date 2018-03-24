رواد فيس بوك يكشفون كيف حرضت الجزيرة علنا على الإرهاب داخل مصر

رواد فيس بوك يكشفون كيف حرضت الجزيرة علنا على الإرهاب داخل مصرالسبت، 24 مارس 2018 07:46 م
صورة من تحريض الجزيرة على الارهاب فى مصر
كتب مصطفى عنبر
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور فى إطار (إنفو جراف) يفضح مخططات قناة الجزيرة القطرية على تخريض الإرهاب على العنف فى مصر.
وأوضحت الصور المنشورة على مواقع (تويتر-فيس بوك) تحريض قناة الجزيرة على نشر العنف فى مصر، حيث نشرت القناة القطرية تقريرا يوم الخميس الماضى بعنوان "هل يتجه الأخوان للعنف؟".
و حرض التقرير على السلطات المصرية وروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية. وبعد التقرير بساعات كانت محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بقنبلة والتى باءت بالفشل.
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