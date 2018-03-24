رفع درجة الاستعداد والطوارئ بهيئة إسعاف دمياط لتأمين انتخابات الرئاسة







دمياط عبده عبد البارى

أكد الدكتور محمد طنطاوى، مدير عام الإسعاف بدمياط، أن هناك استعدادات مكثفة لتأمين الانتخابات الرئاسية، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف المزودة بفرق دعم طبى فى جميع الأماكن الحيوية.

وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إدارة هيئة الإسعاف بدمياط، وضعت خطة متكاملة، لتأمين الانتخابات الرئاسية من خلال تنشيط الخدمات الإسعافية، ووقف الإجازات والراحات للعاملين بالإسعاف أثناء الطوارئ، ومراجعة المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، ومراجعة صيانة السيارات وجاهزيتها، ومراجعة أجهزة الإتصالات، والشبكة اللاسلكية، ومراجعة تجهيزات نقاط الإسعاف الثابتة، والمتحركة.

مضيفا، أنه تم تجهيز سيارات الاسعاف بالمستلزمات الطبية، والاطمئنان على السيارات من الناحية الميكانيكية. وأوضح طنطاوى، أنه سيتم الدفع بـ 64 سيارة إسعاف لتأمين 225 مركزًا انتخابيًا بواقع سيارة إسعاف لكل 5 لجان حيث تم اختيار المواقع التى ستتمركز فيها سيارات الإسعاف.

مضيفا أن الخطة تشمل تأمين الطرق السريعة بجميع مداخل ومخارج المحافظة وبخاصة الطريق الساحلى الدولى وطريق دمياط - المنصورة الشرقى والغربى وطريق دمياط - بورسعيد وطلب طنطاوى من المواطنين الاتصال برقم الخط الساخن للإسعاف 123 فى حالة الطوارئ.