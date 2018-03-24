رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الشرقية خلال الإنتخابات الرئاسية







الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور حسام أبوساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي والتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق دائرة المحافظة ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة تواجد الأطباء والتمريض بالمستشفيات ومنع الأجازات والراحات وتكوين فرق الإنتشار السريع أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية.

وفي نفس السياق صرحت ميرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية،أنه تم الإنتهاء من الإعداد والتجهيز عدد 9 مقرات إنتخابية من وحدات التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية بمراكزالزقازيق - ههيا- ديرب نجم - منيا القمح- مشتول السوق،مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة قامت بمعاينة المقرات والتأكد من أنها صالحة من الناحية الإنشائية وغير مدرجة بخطة الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

كان أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،في بيان علي ضرورة تذليل كافة العقبات أمام العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها أيام 26 ، 27 ، 28 / مارس 2018 تحت شعار بصوتك هنكمل حلمنا لإستكمال مسيرة التنمية والبناء لتخرج الإنتخابات بشكل يليق بالدولة المصرية الحديثة مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الإستعدادات القصوي في كافة قطاعات العمل والجهات المعنية المنوط بها الإشراف على العملية الإنتخابية .

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركز إنتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.