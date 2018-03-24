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رصف شارع محمود شاهين بتكلفة 520 ألف جنيه بالمنوفية

السبت، 24 مارس 2018 01:38 م
رصف شارع محمود شاهين بتكلفة 520 ألف جنيه بالمنوفية رصف - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف شارع محمود شاهين من شارع جمال عبد الناصر بعرض 6 متر بالحى الغربى بمدينة شبين الكوم حى غرب، وذلك بتكلفة 520 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80% وذلك بمبلغ وقدره 416 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل على رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم،أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.

 

 


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