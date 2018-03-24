رانيا محمود يس: استهداف مدير أمن الإسكندرية يؤكد ضعف ووهن الإرهاب







كتب محمود عبد الراضى

قالت الفنانة رانيا محمود يس، إن الحادث الإرهابى الذى استهدف اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يؤكد على ضعف ووهن الجماعات الإرهابية، التى لقيت هزائم متكررة فى سيناء، بعدما سحقتهم الأجهزة الأمنية.

وأضافت يس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل وزارة الداخلية لتكريم أمهات الشهداء اليوم السبت باتحاد الشرطة بالدراسة، أن هذه الأعمال الجبانة لن تزيد رجال الشرطة إلا قوة وإصرار لمواجهة الإرهاب ودحره.