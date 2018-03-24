رانيا محمود يس: استهداف مدير أمن الإسكندرية يؤكد ضعف ووهن الإرهاب

رانيا محمود يس: استهداف مدير أمن الإسكندرية يؤكد ضعف ووهن الإرهابالسبت، 24 مارس 2018 06:15 م
الفنانة رانيا محمود ياسين تتحدث للزميل محمود عبد الراضى
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
قالت الفنانة رانيا محمود يس، إن الحادث الإرهابى الذى استهدف اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يؤكد على ضعف ووهن الجماعات الإرهابية، التى لقيت هزائم متكررة فى سيناء، بعدما سحقتهم الأجهزة الأمنية.
وأضافت يس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل وزارة الداخلية لتكريم أمهات الشهداء اليوم السبت باتحاد الشرطة بالدراسة، أن هذه الأعمال الجبانة لن تزيد رجال الشرطة إلا قوة وإصرار لمواجهة الإرهاب ودحره.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة