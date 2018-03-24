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رئيس وزراء لبنان يدين الهجوم الإرهابى على متجرا فى بلدة تريب الفرنسية

السبت، 24 مارس 2018 08:19 ص
رئيس وزراء لبنان يدين الهجوم الإرهابى على متجرا فى بلدة تريب الفرنسية سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى





بيروت أ ش أ
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أدان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، الجمعة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف متجرا فى بلدة تريب الفرنسية؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 أخرين.

وأعرب الحريرى عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي.. وقال "إن الإرهاب الجبان والأعمى يثبت مجددا أن لا دين له".. داعيا إلى مزيد من التكاتف العالمى للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

 


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