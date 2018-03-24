رئيس مجلس النواب الليبى يصدر قرارا بإعادة تشكيل هيئة السيطرة والقضاء

رئيس مجلس النواب الليبى يصدر قرارا بإعادة تشكيل هيئة السيطرة والقضاءالسبت، 24 مارس 2018 03:46 م
عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
أصدر رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارا بإعادة تنظيم هيئة السيطرة والقضاء، التي تم إنشاؤها بقرار منه العام الماضى.
ونص القرار على أن تكون تبعية الهيئة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وتتكون من إدراتى الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية والسجون، بالإضافة إلى إعادة تبعية جهاز التفتيش العسكرى وإدارة المحاسبة المالية إلى القيادة العامة للجيش الليبى.
كما نص القرار أيضا على إعادة جهاز المباحث العامة والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب بليبيا، وإدارة المنافذ، وإدارة الأمن المركزي، إلى الحكومة المؤقتة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة