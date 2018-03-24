رئيس شركة مياه الجيزة: الحفاظ على نقطة المياه مسئولية المواطن قبل الحكومة







كتب أحمد حسن

قال المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر وخاصة بما يتعلق بقطاع مياه الشرب، ويتطلب ذلك تكاتف الجهات داخل الدولة كل ناحية، والمواطن فى المقدمة للتغلب على مثل هذه التحديات.

وأضاف المهندس حنفى محمد، خلال مشاركته بالمؤتمر الذى تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمى للمياه، أن مبادرة ترشيد استهلاك المياه التى تم إطلاقها الأسبوع الماضى أسفرت عن نتائج إيجابية بدأت تشعر بها الشركة من خلال تراجع كمية الاستهلاك منذ إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والتى شاركت فيها كافة الجهات داخل المحافظة .

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التى تحدث وتحتاج لعملية تقويم سواء من خلال الرقابة أو من خلال حملات التوعية، وتتمثل فى إهدار المياه واستخدامها فى رش الشوارع، أو غسيل السيارات، فى ظل أزمة نقص المياه التى تعانى منها المحافظة.

وأشار محمد، إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد 3 محطات مياه جديدة قبل 30 يونيو المقبل، وذلك لسد احتياجات المواطنين من المياه والاستعداد للصيف المقبل .

وقال رئيس شركة مياه الجيزة، إن الحفاظ على نقطة المياه هى مسئولية المواطن قبل المسئول، فنحن كمسئولين بشركة المياه هدفنا ودورنا تقديم خدمة جيدة للمواطن، ويجب أن يكون له دورا فعالا فى مساعدة المسئول على الحفاظ على مصدر المياه.

وتوجه محمد، بالشكر لكافة الجهات التى شاركت فى المبادرة وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم ع التجربة الفاعلة لنجاح المبادرة وخطة الأنشطة خلال فتره الفصل الثانى من الدارسة عن عام 2017 و2018 وتبنى المحافظة عن قضيه المياه وكيفيه الحفاظ عليه، بالإضافة للدور الفعّال الذى قامت به مديرية الأوقاف من خلال تخصيص خطبة الجمعة عن ترشيد استهلاك المياه، والندوات التى تم تنظيمها فى المسجد، وكذلك الدور الفعّال الذى قامت له الكنائس خلال فترة المبادرة، كما توجه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة التى تبنت القضية وتنظيمها ندوات بجميع مراكز شباب المحافظة، وقال: "أشكر كافة الجهات التى شاركت معنا فى المبادرة وهو ما ساهم فى نجاحها وظهورها بشكل جيد".