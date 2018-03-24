رئيس جهاز المنيا الجديدة: توصيل الغاز الطبيعى الشهر المقبل للمواطنين

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه تم توقيع برتوكول بين جهاز مدينة المنيا الجديدة وشركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز إلى قاطنى المدينة، وسيتم تنفيذ البرتوكول خلال الشهر القادم للحد من معاناة أهالى المدينة فى حصولهم على أسطوانات البوتاجاز.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن تعداد قاطنى المدينة بالأحياء السكنية حاليا تعدى 45 ألف مواطن ويسخر الجهاز كافة إمكانياته بتوفير كافة احتياجات، ومطالب أهالى المدينة لتوفير حياة كريمة لهم من خلال بيئة مجتمعية نظيفة وتخطيط عمرانى فى ظل وضع دراسة وخطة مستقبلية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت رئيس الجهاز أنه تم تحديد موقعا متميزا لنقل مواقف السيارات الاجرة المنيا القاهرة وبعض المحافظات ناحية منطقة كمين الصفا وتم انهاء كافة الإجراءات بالجهاز والتنسيق مع المحافظة لإجراء عملية النقل والحد من تكدس السيارات داخل مدينة المنيا وتوفير مواقف السيارات وفق نظم حديثة وليست عشوائية

واضاف بانه جارى رصف منطقة النوادى بجانب ازدواج الطريق الصحراوى من ناحية كمين الصفا بطول 6 كيلو متر

وأشار رئيس الجهاز أنه يتم انشاء محطة لمعالجة المياه والصرف الصحى بطاقة 20 الف متر مكعب بينما المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب طاقتها 45 الف مكعب وتعمل منذ فترة كما سيتم افتتاح محطة مياه الشرب الجديدة يوم 30 يونينه القادم بطاقة انتاجية قدرها 50 الف متر مكعب على مساحة 60 فدان وفقا على 3 مراحل لخدمة مدينة المنيا الجديدة التى تبلغ مساحتها 25 الف فدان

وأوضح أنه قريبا سوف يتم طرح الوحدات السكنية الخاصة باسكان دار مصر فى المرحلة الثالثة، وأوضح أن موقع المرحلة الثالثة متميز جدا، وربما ترتفع أسعار طرح الوحدات السكنية عن المرحلة الثانية، وأوضح أنه تم استلام 89 عمارة اسكان اجتماعى جديدة استعدادا لطرحها للمواطنين من أبناء محافظة المنيا، وأنه تم الانتهاء من عمارات الإسكان الاجتماعى التى استلمها الجهاز وجارى الانتهاء من الكثير من العمارات التى استلمها الجهاز استعدادا لتسليمها للمواطنين

وعن المحاجر الموجوده بمدينة المنيا الجديدة والتى تثير حفيظة المواطنين أكد رئيس الجهاز أن المحاجر لم يعد لها وجود داخل المنيا الجديدة الان بعد قرارات الإغلاق واعطاء مهلة لأصحابها لنقلها من المدينة