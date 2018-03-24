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رئيس جامعة المنصورة يشارك بفعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى

السبت، 24 مارس 2018 05:35 م
رئيس جامعة المنصورة يشارك بفعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى افتتاح مؤتمر اطلاق طاقات المصريين





الدقهلية شريف الديب
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شارك الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اليوم بفعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى والذى ينظم تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من الوزراء وكبار المسئولين وباحثين وعلماء مصريين من الداخل والخارج ومن المعاهد البحثية والجامعات المصرية.

 

كما شارك بالفعاليات من جامعة المنصورة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال كلمته أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة والمجتمع،

 


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