رئيس جامعة القاهرة: نفذنا مشروعا بحثيا لإنتاج محرك ديزل مصرى بالكامل

رئيس جامعة القاهرة: نفذنا مشروعا بحثيا لإنتاج محرك ديزل مصرى بالكاملالسبت، 24 مارس 2018 04:49 م
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن أن الجامعة نفذت مشروعا بحثيا لإنتاج محرك ديزل مصرى الصنع، موضحًا أنه نواة للتعاون بين جامعة القاهرة متمثلة فى كلية الهندسة والقطاع الصناعى، حيث تم استخدام كل إمكانيات والمعامل البحثية تحت إشراف مجموعة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة القاهرة لخدمة إنتاج وتصنيع المحرك الديزل المصرى.
وأضاف الخشت، خلال مشاركته فى المعرض الخاص بالمؤتمر القومى للبحث العلمى العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين" اليوم السبت، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه تم إنجاز كافة الحسابات والتصميمات الهندسية باستخدام الهندسة العكسية للوصول للتصميم الأمثل لمجارى الذيت ومياة تبريد المحرك، وتم إجراء محاكاة للمحرك وحساب الاجهادات، ببرامج الحاسب المتطورة والمستخدمة عالميا.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم عمل وتصميم وتنفيذ كافة النمازج الهندسية طبقا للحسابات الهندسية، وذلك لاستخدامها فى إنتاج وتصنيع فارغة المحرك لسبكها فى القوالب الرملية، كما أنه تم عمل دراسة فنية وبحثية لاستنباط وتطوير السبائك والمواد المستخدمة فى إنتاج فرغة المحرك من حديد الزهر Compacted Cast Iron وهى خامة متطورة لتقليل حجم والكثافة الصوتية الناجمة عن تشغيل المحرك، وكذلك تم سباكة كافة إجزاء المحرك الهندسية وفارغة المحرك بمساعدة مصنع 9 الحربى، حيث كان إجمالى من عدد تجارب السبك والإنتاج ثلاث صبات.
وقال الخشت، إنه تم تشغيل كل أجزاء المحرك بعد عملية السباكة المعدنية بماكينات التشغيل عالية التقنية بمساعدة الحاسب لضمان جودة التشغيل ودقة الأبعاد، وتم تجميع كافة أجزاء المحرك طبقا للسمحيات الموضوعة على الرسم وطبقا للتصميم الهندسى، وتم ادارة وتشغيل المحرك، والتأكد من كفائته وقياس نسب الاداء، وتم مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث الذى يعمل مع الشريك الصناعي الممول للمشروع، وجارى الإعداد لمناقشة رسالة أخرى حول اختبارات الخامة المستخدمة فى الإنتاج وتطويرها، وكتابة عدد 2 ورقة بحثية تقديمها للمجلات الدولية للنشر، وهى الآن تحت التحكيم الدولى.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن شباب وباحثين جامعة القاهرة، تحت إشراف قادتها، قادرين على تذليل كافة الصاعب واللحاق بركب التصنيع والإنتاج لتحقيق الحلم المصرى وهو إنتاج محرك مصرى الصنع وسيارة صناعة مصرية وتطويرها بسواعد ابنائها، قائلا: "إننا على استعداد لنقل التكنولوجيا فى مجال تصنيع وإنتاج المحركات وبناء خطوط إنتاج متكاملة بالتعاون مع جامعة القاهرة وكلياتها ومركزها البحثية لتصبح جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع للإنتاج الكمى الصناعى".
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عدد الردود 0
بواسطة:
احمد على
رئيس جامعة القاهرة المحترم(د/ محمد عثمان الخشت)
نحو مزيد من التقدم والرقى معالى رئيس جامعة القاهرة فى عهدكم تحررت الجامعة من المفسدين
عدد الردود 0
بواسطة:
رضا
رفقا بنا يا سعادة رئيس الجامعة
هناك عدة تساؤلات وهي كالاتي: أولا: لو هو محرك ديزل مصري كما تقول يبقي يتم تسجيله في براءات اختراع مصرية وعالمية وليس تقديمه في اوراق بحثية للنشر. ثانيا: محركات الديزل انواع كثيرة فهل هو محرك صغير لماكينة ري الماء زي اللي بيخرطوة في ورش السبتية ام هو محرك لسيارة او موتوسيكل صغير ام محرك لقطار ام محرك لسفينة عملاقة. ثالثا: ما هي مميزاته عن مثيله من نفس النوع الموجود بالاسواق المصرية والعالمية ام هو فكر جديدز