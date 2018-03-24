video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجامعة

السبت، 24 مارس 2018 07:56 م
رئيس جامعة الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجامعة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية





الإسكندرية- هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية رفع درجة اﻻستعداد بجميع المستشفيات الجامعية فى كافة الأقسام والتخصصات وفتح باب التبرع بالدم وتجهيز أقسام الطوارئ تمشيا مع الأحداث الجارية .
 
 
وأدانت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، فى بيان لها العمليات الإرهابية الجبانة والخسيسة التى استهدفت شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية، مؤكدين على أن هذه العمليات ما هى إلا محاولات رخيصة للضغط على أفراد الشعب المصرى لإثنائه عن المشاركة فى اﻻنتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الأسبوع الجارى، الأمر الذى يتطلب منا جميعا الحذر والانتباه والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الإسكندرية: المشاركة بالإنتخابات الرئاسية واجب وطنى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عاجل

الاسكندريه

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة