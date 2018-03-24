رئيس جامعة الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجامعة







الإسكندرية- هناء أبو العز

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية رفع درجة اﻻستعداد بجميع المستشفيات الجامعية فى كافة الأقسام والتخصصات وفتح باب التبرع بالدم وتجهيز أقسام الطوارئ تمشيا مع الأحداث الجارية .

وأدانت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، فى بيان لها العمليات الإرهابية الجبانة والخسيسة التى استهدفت شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية، مؤكدين على أن هذه العمليات ما هى إلا محاولات رخيصة للضغط على أفراد الشعب المصرى لإثنائه عن المشاركة فى اﻻنتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الأسبوع الجارى، الأمر الذى يتطلب منا جميعا الحذر والانتباه والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية.

