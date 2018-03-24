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السبت، 24 مارس 2018 01:49 م
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عقب انفجار سيارة الإسكندرية..

رئيس "تضامن البرلمان" يطالب جموع المصريين بالالتفاف حول القيادة السياسية

السبت، 24 مارس 2018 01:05 م
رئيس "تضامن البرلمان" يطالب جموع المصريين بالالتفاف حول القيادة السياسية عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب





كتب لؤى على
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دعا النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، جموع المصريين للتكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية، عقب الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة الإسكندرية اليوم.
 
وطالب "القصبى" أبناء الشعب المصرى باختلاف فئاتهم بمزيد من الثبات، قائلا: "هذا ما تعودنا عليه من جموع المصريين فى وقت الشدة، المؤامرة ما زالت قائمة ضد مصر، وعلينا جميعا أن نعى ذلك ونحبط محاولة هدم استقرار الدولة".
 
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هؤلاء الخوارج فشلوا فى النيل من مصر بسيناء بعد العملية الشاملة "سيناء 2018"، ويريدون زعزعة الاستقرار فى الداخل، محاولين ترهيب المصريين قبيل الانتخابات الرئاسية، ولكن لن تسمح لهم الدولة والمواطنون بإفشال المشهد.
 
وأكد النائب عبد الهادى القصبى أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس باستقرار مصر، وأن المصريين سيثبتون للعالم أجمع أنهم مع الشرعية والاستقرار، وسيوجهون خلال الانتخابات رسالة للعالم بخروجهم المكثف للجان التصويت، مختتما بيانه بتقديم العزاء لأسر الضحايا والشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
 
كان شارع المعسكر الرومانى فى منطقة رشدى بالإسكندرية، قد شهد صباح اليوم انفجار سيارة مفخخة، ما أسفر عن استشهاد فرد شرطة وإصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل، والجثة لمشرحة كوم الدكة.
 
 
 

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