رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: انزلوا وأكدوا للعالم أنكم صناع الحضارة







كتب – إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

وجه القاضى لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نداء إلى الشعب المصري بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2018 بالداخل.

وجاء نص البيان: "شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دوما والذى أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذى يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد أيام 26 و27 و28 مارس 2018 كى تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلون بأصواتكم فى اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضا".

وأضاف البيان: "فلا تتراخوا فى أدائه وأثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون فى أداء الواجب، وثقوا تماماً أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه، وتابع "انزلوا.. انزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم ومازلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التى تحيق بمصر .