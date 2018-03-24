رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التموين وشئون مجلس النواب لمتابعة خطة الوزارتين (صور)السبت، 24 مارس 2018 04:38 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت كلا من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل داخل الوزارتين.
وخلال لقائه بوزير التموين، تم استعراض خطة الوزارة والجهود المبذولة فيما يتعلق بضمان توافر السلع الاستراتيجية، والتنسيق المستمر فى هذا الشأن بين الوزارات المعنية الاخرى.
كما تطرق اللقاء مع وزير شئون مجلس النواب إلى أولويات الاجندة التشريعية خلال الفترة القادمة، فى ضوء مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للبرلمان.
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