رئيس المنطقة الازهرية بنوب سيناء ورشة عمل لجذب الطلاب للحضور وعدم الغياب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقدت المنطقة الازهرية بجنوب سيناء اليوم السبت ورشة عمل بعنوان جذب الطلاب الثانوية الازهرية للمعهد وعدم الغياب ،برعاية الشيخ جمال حبيب محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ومضر عبد السميع أبوزيد نوار مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والشيخ محمد محمد فرج مدير التعليم الثانوى ورشة عمل حول فعاليات جذب طلاب الثانوية الازهرية للحضور بالمعهد وعدم الغياب وعقدت ورشة العمل بحضور مديرى الإدارات التعليمية

وقال الشيخ جمال حبيب مدير عام المنطقة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الازهرية أن اجتماع اليوم يناقش مشاكل طلاب اثانوية الازهرية،و خرج بعدة توصيات أهمها مشاركة طلاب الشهادة الثانوية ،فى وضع جدول المحاضرات وتجريم الدروس الخصوصية وخاصة أثناء اليوم الدراسى،ومضاعفة الغرامة المالية عند اعادة القيد ورفع المستوى المادى للمعلم والتدريب المستمر للمعلم لرفع كفاءته لمواكبة العصر والمشاركة فى وضع الحصص.

وأوضح حبيب أنه سيتم رفع كل نواتج ورشة العمل للشيخ عباس صالح جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لبحث مشاكل طلاب الثانوية الازهرية الى المدارس ،وعدم الغياب وأسباب عدم حضورهم الى المدارس والعديد من التوصيات التى تؤدى الى جذب الطلاب الى المدارس من جديد