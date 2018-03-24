رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية يتفقد مقر العمل باستاد المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

تفقد المستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية، صباح اليوم السبت، عددا من مقرات لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ومقر اللجنة العامة فى الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى، وذلك بمرافقة المستشار ضياء عامر مساعد رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وحسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،

وتأكد المستشار ربيع قاسم خلال جولته من مدى جاهزية المكان، ووضع التعليمات الأخيرة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2018، وتحديد أماكن اللجان العامة التى من خلالها سيتم تسليم مهامات العملية الانتخابية من خلالها للقضاة.

يذكر أن أعمال الانتخابات الرئاسية ستنطلق الاثنين 26 مارس، وتتواصل على مدى 3 أيام، وتبدأ اللجان الفرعية استلام مهمات الانتخابات غدا من الصالة المغطاة بالمنصورة، وعلى الجانب الآخر رفعت مديرية أمن الدقهلية استعداداتها للانتخابات، وتم إرجاء الراحات للضباط والأفراد.