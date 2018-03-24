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رئيس الطيران المدنى يطالب بتعاون مطار البالون بالأقصر مع الأرصاد خلال فترة الخماسين

السبت، 24 مارس 2018 09:20 ص
رئيس الطيران المدنى يطالب بتعاون مطار البالون بالأقصر مع الأرصاد خلال فترة الخماسين البالون الطائر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس هانى العدوى، رئيس الإدارة المركزية لسلطة الطيران المدنى، عن تشديد الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان لرحلات البالون الطائر بغربى محافظة الأقصر، خلال فترة الخماسين والرياح الشديدة التى تضرب البلاد خلال تلك الأيام، وذلك تطبيقاً لمبدأ السلامة أولاً.

 

وأكد عصام عبد العزيز مدير أرض إقلاع مطار البالون الطائر بالأقصر، أن المهندس هانى العدوى أكد على ضرورة التعاون بين أرض البالون وهيئة الأرصاد الجوية وبرج مطار الأقصر الدولى، وذلك لإستكشاف الطقس على مدار الساعة الليلة وفجر إقلاع رحلات البالون الطائر، والتأكد من الطقس بصورة كبيرة خلال أجواء الخماسين، للحفاظ على أرواح السائحين واتخاذ قرار الإقلاع أو عدمه بصورة دقيقة للغاية.

 

وكانت قد قررت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إلغاء إقلاع رحلات البالون وذلك تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب، وبناءاً على تعليمات أمير عنتر وسيد الخولى مفتشين سلطة الطيران المدنى، لسوء الأحوال الجوية والأجواء الخماسينية حفاظا على أرواح السياح.

 


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