رئيس الجمعية المصرية للكبد: العلاج من فيروس C لا يحمى من عدوى جديدة







كتبت أمل علام

اختتم مساء أمس فعاليات المؤتمر الـ 15 للجمعية المصرية لدراسة الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، الذى عقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسة الكبد الدهنى، وذلك بالعين السخنة، حيث تم الإعلان عن تأسيس الرابطة الطبية لدول حوض النيل التى تضم 9 دول تطل على النيل، لتفعيل التعاون بين هذه الدول فى مجال الأمراض المشتركة، وعلى رأسها الأمراض المعدية والأورام وأمراض سوء التغذية.

وكشف الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، رئيس الجمعية والمؤتمر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن الشفاء من فيروس سى بعد العلاج، لا يعطى حماية من الإصابة بفيروس سى مرة أخرى، موضحا أنه تم مناقشة الجهود الدولية والمحلية لعلاج فيروس سى، موضحا أن هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية يجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وأهمها الاهتمام باكتشاف الحالات الكامنة، لضمان تقليل بؤر العدوى والتخلص منها.

وقال إن العلاج من الفيروس، لا يترك مناعة ضد الإصابة مرة أخرى به، لذلك ينصح بالتوعية والاهتمام بمصادر العدوى، حتى لا تتكرر بعد العلاج من الفيروس، ويجب دعم الأبحاث الخاصة بإيجاد تطعم واقى من الفيروس، لأنه يمثل الأمل الوحيد مع العلاجات الحديثة، للحد من انتشار العدوى المستمرة.

يذكر أن المؤتمر، الذى عقد على مدى يومين ناقش فيها كل ما هو جديد فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى، وتم مناقشة فيروس سى وبى، والأدوية الجديدة لعلاج فيروس بى، كما تم استعراض مشكلة التليف الكبدى، والكبد الدهنى وكيفية التخلص منه من خلال التغذية وممارسة الرياضة.

شارك فى المؤتمر جميع الجمعيات المهتمة بالكبد والجهاز الهضمى، و بحضور الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور عمر هيكل عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد وأطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.