رئيس البريد يكرم الأمهات المثاليات بمختلف المحافظات







كتبت: هبة السيد

نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من الموظفات العاملات بجميع المناطق البريدية بمختلف المحافظات وذلك بالمسرح الكبير بمركز الحركة الرئيسى برمسيس بحضور قيادات الهيئة وعائلات الأمهات المكرمات.

قام عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتكريم خمسين أماً مثالية على مستوى الجمهورية، لما بذلنَهُ من تضحيات تجاه أبنائهن والمجتمع، كما تم تسليم كل أم من الأمهات اللآتى تم تكريمهن شهادة تقدير ومكافأة مالية وألبوم طوابع تذكارية.

قال عصام الصغير إن الهيئة القومية للبريد، تحرص دائماً على إقامة هذا الحفل كل عام وتكريم الأمهات المثاليات وذلك تأكيداً على اهتمام مجلس إدارة الهيئة بالعاملين ومشاركتهم فى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية، وتقديراً لدور المرأة المصرية والحرص على تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع، لتواصل دورها الفاعل فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى مشيراً إلى أن العاملين هم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الهيئة فى التطوير.