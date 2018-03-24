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رئيس أركان الجيش الروسى: الإرهابيون فى سوريا يتسلحون و يمولون من الخارج

السبت، 24 مارس 2018 04:08 م
رئيس أركان الجيش الروسى: الإرهابيون فى سوريا يتسلحون و يمولون من الخارج القوات الروسية فى سوريا- أرشيفية





أ ش أ
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قال فاليرى جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسى والنائب الأول لوزير الدفاع، إن جميع الجماعات غير القانونية والمسلحة فى سوريا تتلقى الأسلحة والتمويل ويتم توجيهها من الخارج.


وأضاف جيراسيموف، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "قبل تدخل روسيا فى الصراع السورى لصالح الحكومة، كانت سوريا تخوض بالفعل حربا غير معلنة تنادى بحقها فى الوجود، وأنه لا يزال من غير الواضح متى تحول هذا الصراع من اضطرابات محلية إلى نزاع عسكري، فلم تعلن أى دولة صراحة عن الحرب مع سوريا ولكن جميع الجماعات المسلحة غير الشرعية تحصل على الأسلحة والتمويل ويتم توجيهها من الخارج".


وأشار المسئول الروسى إلى أن عدد المشاركين فى النزاعات العسكرية فى سوريا يتزايد بمرور الوقت.
وفى سياق منفصل، قال جيراسيموف إن استراتيجية الولايات المتحدة فى السعى وراء الهيمنة العالمية ينتج عنها صراع عسكرى شامل، مضيفا أن حرص الولايات المتحدة على الهيمنة العالمية والنظام العالمى أحادى المركز من خلال كل السبل الممكنة ومن بينها الوسائل العسكرية يمثل خطرا على تطور المناخ العسكرى والسياسى فى العالم، كما يتعارض مع وجهات نظر العديد من الدول ومن بينها روسيا التى تعتبر القيادة العالمية غير ملائمة وتدعو لنظام عالمى عادل، على حد قوله.


وأضاف: "نتيجة لذلك فقد تطور الصراع العالمى بشكل حاد، ولا يزال ذلك يعتمد على التدابير غير العسكرية والسياسية والاقتصادية والمعلوماتية، وعلاوة على ذلك -وبصرف النظر عن المجالات المذكورة- انتشرت تلك التدابير تدريجيا بين كل الأنشطة الدبلوماسية والعلمية والثقافية فى المجتمع المعاصر، و اكتسحت جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ".

 

 


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