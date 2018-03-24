رئيسة القومى للمرأة: 300 متابع لمشاركة السيدات بالانتخابات الرئاسية







كتب محمود راغب

صرحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس قام بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المرأة الخاصة بالعملية الانتخابية على المستوى المركزى وكل محافظات الجمهورية تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، حتى غلق باب اللجان، للعمل على تذليل العقبات التى تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن غرفة العمليات سوف تتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115 أو عبر إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191، مؤكدة أنه سوف يتم التعامل مع شكاوى الناخبات ورفعها إلى غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وإلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس سيتابع سير العملية الانتخابية بما يزيد عن 300 متابع على مستوى جميع المحافظات، مضيفة أن غرفة العمليات ستتواصل مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة، والعمل على تذليل أى عقبة تعترض السيدات خلال مشاركتهن للادلاء باصواتهن.

وناشدت رئيسة المجلس المراة المصرية فى جميع محافظات الجمهورية ، بالاستجابة الى نداء الوطن، والنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات ، وإضافة إنجاز جديد إلى إنجازات المرأة المصرية فى وقوفها وراء الوطن وقت الحاجة، وحشد أبنائها وأسرتها وجيرانها للإدلاء بأصواتهم ، وإبهار العالم من جديد.