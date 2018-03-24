دواوين الوزارات × 24 ساعة..تسليم مدارس الانتخابات الأحد عقب اليوم الدراسى







إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: إغلاق مستشفى "نور الحياة للخصوبة" وتشميعها لوجود مخالفات جسيمة

خطة "الصحة" لحماية المواطنين من أمراض الصيف.. تجهيز غرف الاحتباس الحرارى بالمستشفيات لمواجهة ضربات الشمس.. تشديد الرقابة على الأغذية بالأسواق وأماكن تخزين الوجبة المدرسية.. برامج وقائية تجنبا للتفشيات الوبائية

وزارة التموين:

طوارئ لاستقبال شم النسيم.. "التموين" تكثف الحملات الرقابية على الأسواق.. طرح الفسيخ بـ100جنيه للكيلو والرنجة من 25 لـ35 فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. وتوفير 150طن أسماك طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ25%

التموين تطرح كيلو الفسيخ بـ100 جنيه والرنجة بـ30 استعدادا لشم النسيم

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تسند لمؤسسة أبناء الغد إدارة وحدة متنقلة ضمن برنامج أطفال بلا مأوى

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: تسليم المدارس المخصصة للانتخابات الأحد بعد انتهاء اليوم الدراسى

وزارة الإسكان:

​ الإسكان: تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب والصرف فى البحيرة بـ2 مليار جنيه

وزارة الأوقاف:

اجتماع طارئ لوزير الأوقاف بقيادات الوزارة غدًا لبحث الاستعداد لشهر رمضان

وزير الأوقاف لوالدى الشهيد عفيفى سعيد عفيفى: دعوتكم لى أمر واجب النفاذ

وزارة النقل:

تعرف على المشروعات الاستثمارية المقرر وضع حجر الأساس لها بميناء دمياط

وزارة الزراعة:

الزراعة: ضبط 1297 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة خلال 30 يوما

اشتباك بين "الطب البيطرى" و"الرفق بالحيوان".. الجمعيات: "بيطرى القاهرة والجيزة" رفضا تعقيم الكلاب الضالة على نفقتنا.. ومديرية الجيزة: طلبوا المشاركة فى مكافحة 500 كلب سنويا مقابل وقف حملاتنا والأعداد بالملايين

وزارة الكهرباء:

"الكهرباء": تنفيذ 5 مشروعات فى الوادى الجديد بتكلفة 77 مليون جنيه