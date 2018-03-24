دمياط تنهى الاستعداد للانتخابات الرئاسية بـ251 لجنة فرعية لاستقبال مليون ناخب







دمياط-معتز الشربينى

استعدت محافظة دمياط للانتخابات الرئاسية التى ستجرى بعد غد، الاثنين، وتسمر على مدار 3 أيام متواصلة حيث أصدر الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قرارا يحمل رقم 165 لسنة 2018، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتضم اللواء سامى حمودة السكرتير العام للمحافظة رئيسا واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد عضوا وخالد زهيرى مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة بديوان المحافظة.

كما تضم اللجنة نواب رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز ومندوب عن مديريات الخدمات ومندوب من الأزهر ومندوب من هيئة الإسعاف ومندوب من الأمن الوطنى، الأمن القومى، وقوات التأمين وعفاف جاد مندوب المجلس القومى للمرأة.

وتكون مهمة اللجنة متابعة العملية الانتخابية على مدار 3 أيام وتوفير وسائل الاتصال وتذليل الصعاب والعقبات وإعداد تقرير يومى بسير العملية الانتخابية.

ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ بجميع مراكز ومدن المحافظة لتأمين العملية الانتخابية ووجه بوقف برفع درجة الاستعداد ووقف الإجازات بجميع مستشفيات دمياط، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بدمياط ووقف الإجازات وزيادة إعداد سيارات الإسعاف فى نقاط التمركز والتأكد من جاهزيتها مشددا على عدم التقصير فى الخدمات التى يقدمها الإسعاف للمواطنين فى تلك الفترة.

كما وجه القطاع كهرباء دمياط بتوفير خطوط بديلة ومولدات بجميع المقار الانتخابية كما وجه لمديرية التموين بالتأكد من جاهزية الأفران وفتح الأفران الصادر لها قرار غلق خلال فترة الانتخابات لتحقيق المصلحة العامة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس وتوفير سيدة على كل مقر انتخابى للقيام بأعمال التفتيش للسيدات وتشغيل الفيديو كونفرنس بالمدارس وكذا الإجراءات الخاصة باستضافة قوات التأمين.

وصرح المحافظ بأنه من المتوقع وجود بعض المحاولات لإفساد العملية الانتخابية ولكنه من الواجب علينا التصدى لها للوقوف بجانب بلدنا فى تلك الفترة.

كما كلف محافظ دمياط جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات مصغرة للمتابعة وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

يذكر أنه تم تجهيز 10 مقرات انتخابية عامة 225 مركزاَ انتخابياَ تشمل 251 لجنة فرعية لاستقبال 983290 ناخبا.