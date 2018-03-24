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"دفاع النواب": لجان الانتخابات ستكون آمنة تماما.. والشعب لن يخيفه الإرهاب

السبت، 24 مارس 2018 02:29 م
"دفاع النواب": لجان الانتخابات ستكون آمنة تماما.. والشعب لن يخيفه الإرهاب النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب





كتبت نورا فخرى
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قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابى شهدته محافظة الإسكندرية اليوم السبت، يؤكد أن مصر ما زالت مستهدفة من قوة كارهة، سواء فى الداخل أو إقليميا وعالميا، متابعا: "الإرهاب يشبه الخفافيش".

وأضاف "عامر"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الإرهاب يتبع أسلوب الجبناء الذين يختفوا ثم يعودون لإحداث "فرقعة"، فى محاولة لإثبات وجودهم، مشيرا إلى أنهم فى الحقيقة مجرد "مرتزقة" مأجورين يتقاضون الأموال نظير عملياتهم الإرهابية التى لا تمثل أى قيمة بالنسبة لنا، لا سيما أن المصريين يتوقعون مثل هذه الأعمال الخسيسة وهم مقبلون على انتخابات رئاسية.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المصريين لن يأبهوا بمثل هذه الأفعال الدنيئة، لا سيما أن تأمين اللجان سيكون فى الداخل والخارج، متابعا تصريحاته بالقول: "نحن مطمئنون تماما على أنفسنا وعلى بلدنا".

وأشار النائب كمال عامر، إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بين رجال العملية الشاملة "سيناء 2018" أعطى شحنة معنوية كبيرة لهم وللشعب المصرى، وأكد أن أبطال مصر مهما واجهوا من مصاعب سيضحون بكل غالٍ ونفيس، وأن لدينا إرادة قوية للقضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن ارتداء الرئيس السيسي الزى العسكرى خلال الزيارة، رسالة بأنه على استعداد للقتال مع رجاله والتضحية فى سبيل بلاده للقضاء على الإرهاب.


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