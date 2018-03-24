خفض الإضاءة بوسط الإسكندرية احتفالا بيوم الأرض







الإسكندرية جاكلين منير

دعا حى وسط الإسكندرية المواطنين للمشاركة فى الاحتفال بيوم "الأرض العالمي"، من خلال خفض الإضاءة من الساعة 30ر8 إلى 30ر9 من مساء اليوم.

وقالت بهية عبد الفتاح رئيس الحي، إن إدارة شئون البيئة قامت بتصميم ملصق وتوزيعه فى مختلف مناطق الحي، وللمشاركة من أى مكان فى مصر فى يوم ساعة الأرض، من خلال إطفاء الأنوار فى الساعة المحددة مساهمة فى ترشيد الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت إلى أن الاحتفال بيوم الأرض حدث بيئى عالمى يؤكد على قوة الفرد فى حماية البيئة ويدل على أن للعمل البسيط تأثير كبير على البيئة من خلال إطفاء الأنوار والتخفيف من استهلاك الطاقة يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام من 30ر8 إلى 30ر9 مساء بحسب التوقيت الخاص بكل دولة.

جدير بالذكر، أن الاحتفال بيوم الأرض العالمى هو مبادرة عالمية بدأت فى استراليا عام 2007 وكانت مصر ثانى مشارك عربى بعد دبى عام 2009 وقد شارك فيها أكثر من 5ر2 مليار فرد فى 180 دولة حول العالم، لما يعانيه العالم كله من آثار تغير المناخ والاحتباس الحرارى نتيجة الإسراف فى استهلاك الطاقة من غير اهتمام بحق البيئة والأرض.