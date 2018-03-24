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خريطة مدارس مصر.. 45 ألف مدرسة حكومية و7 آلاف خاصة لتعليم 20 مليون تلميذ

السبت، 24 مارس 2018 12:27 م
خريطة مدارس مصر.. 45 ألف مدرسة حكومية و7 آلاف خاصة لتعليم 20 مليون تلميذ تلميذات فى طابور الصباح - أرشيفية





كتبت هبة حسام
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أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال مارس الجارى، حول أعداد التلاميذ والمدارس للعام 2016/ 2017، أن إجمالى عدد مدارس مصر بلغ 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.

وأوضح التقرير الوارد ضمن كُتيب "مصر فى أرقام" لعام 2018، أن إجمالى عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 ملايين تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألأف تلميذ بالمدارس الخاصة، بينما بلغ إجمالى عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفا و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفا و700 فصل بالمدارس الخاصة.

واحتلت مدارس المرحلة الابتدائية العدد الأكبر من إجمالى عدد المدارس الحكومية فقط، إذ بلغ عددها 16 ألفا و196 مدرسة، أما على مستوى المدارس الخاصة فجاءت مدارس ما قبل الابتدائى الأكثر عددا بـ 2295 مدرسة من جملة المدارس الخاصة، أما أقل عدد مدارس حكومية فكان فى مدارس الثانوى الزراعى بعدد 241 مدرسة فقط من جملة المدارس الحكومية بمصر، وعلى مستوى المدارس الخاصة جاءت مدارس الثانوى الصناعى الأقل عددا بـ11 مدرسة فقط من جملة المدارس الخاصة بمصر.

ويوضح الجدول التالى تفاصيل أعداد المدارس وأنواعها فى أنحاء مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى عدد الفصول فى كل مدرسة، وأعداد التلاميذ، وذلك بحسب البيانات التى يتضمنها التقرير الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

تقرير جهاز الإحصاء
تقرير جهاز الإحصاء

 

 


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